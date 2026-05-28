SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 4 adet tarla, 6 adet arsa, ve 4 adet mesken 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

Sıra

No Ada

Parsel İl, İlçe Mahalle İmar Durumu Alanı Cinsi Kat Bağımsız Bölüm

No Oda

Sayısı

CEPHE Tapu Takyidat Durumu Kullanım Alanı

(M²) Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli

(₺) İhale Tarihi Ve Saat 1 13596/3 Adana/ Seyhan/

Yolgeçen Plansız Alan

ve İmar Yolu

4171,95 Tarla -- -- -- -- Haciz -- 3.879.913,50₺ 116.397,41₺ 5.000₺ 11.06.2026

14.00 2 14767/1 Adana/ Seyhan/

Akkapı Plansız Alan 14281,50 Tarla -- -- -- -- Haciz -- 11.639.422,50₺ 349.182,68₺ 5.000₺ 11.06.2026

14.15 3 14321/13 Adana/ Seyhan/

Köylüoğlu Plansız Alan 20251,13 Tarla -- -- -- -- Haciz -- 11.543.144,10₺ 346.294,32₺ 5.000₺ 11.06.2026

14.30 4 13926/5 Adana/ Seyhan/Kayışlı Plansız Alan 3805,66 Tarla -- -- -- -- Haciz -- 2.321.452,60₺ 69.643,58₺ 5.000₺ 11.06.2026

14.45 5 17298/1 Adana/ Seyhan/

Sarıhamzalı

(Yeşiloba) 1.60 Yoğunluklu Konut Alanı-Kısmen Park

TAKS=0.40

(İmar Durumu: AÇIK) 2871,24 Arsa -- -- -- -- Haciz -- 42.637.914,00₺

1.279.137,42₺ 5.000₺ 11.06.2026

15.00 6 8640/7 Adana/ Seyhan/

Sarıhamzalı E=1.20 Yoğunluklu

Konut Alanı

TAKS=0.40

(İmar Durumu: KAPALI) 421,00 Arsa -- -- -- -- Haciz -- 3.031.200,00₺

90.936,00₺ 5.000₺ 11.06.2026

15.15 7 8800/2 Adana/ Seyhan/

Sarıhamzalı E=1.60 Yoğunluklu

Konut Alanı

TAKS=0.40 İmar Yolu

(İmar Durumu: KAPALI) 1142,00 Arsa -- -- -- -- Haciz -- 9.592.800,00₺

287.784,00₺ 5.000₺ 11.06.2026

15.30 8 8802/3 Adana/ Seyhan/

Sarıhamzalı E=1.60 Yoğunluklu

Konut Alanı

TAKS=0.40

İmar Yolu

(İmar Durumu: KAPALI) 468,00 Arsa -- -- -- -- Haciz -- 3.931.200,00₺ 117.936,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

14.00 9 8560/1 Adana/ Seyhan/

Sarıhamzalı E= 1.60 Yoğunluklu

Konut Alanı

TAKS=0.40

İmar Yolu

(İmar Durumu: KAPALI) 237,00 Arsa -- -- -- -- Haciz -- 2.038.200,00₺

61.146,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

14.15 10 10667/18 Adana/ Seyhan/

Kanalüstü E=2.00

yoğunluklu

konut alanı

TAKS=0.40 YENÇOK=

51.50M

(İmar Durumu: KAPALI) 222,00 Arsa -- -- -- -- Haciz -- 4.495.500,00₺

134.865,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

14.30 11 498/527 Adana/ Seyhan/

Hanedan Mesken 1814,66 Mesken 1 7 2+1 GÜNEY Haciz 77,00 2.120.000,00₺ 63.600,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

14.45 12 498/527 Adana/ Seyhan/

Hanedan Mesken 1814,66 Mesken 2 19 2+1 GÜNEY Haciz 77,00 2.225.000,00₺ 66.750,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

15.00 13 498/527 Adana/ Seyhan

/Hanedan Mesken 1814,66 Mesken 4 40 1+1 DOĞU Haciz 41.00 1.205.000,00₺ 36.150,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

15.15 14 498/527 Adana/ Seyhan/

Hanedan Mesken 1814,66 Mesken ZEMİN 49 1+1 DOĞU Haciz 41,00 1.155.000,00₺ 34.650,00₺ 5.000₺ 18.06.2026

15.30

2-İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu 6 adet arsa, 4 adet tarla ve 4 adet meskenin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5-Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

6- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

a) Teklif mektubu

b) Kanuni ikametgahı,

c) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

d) Nüfus Cüzdan Sureti

e) Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı.(Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur)

f) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (Aslı)

g) Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)

h) İdarece Onaylanmış Şartname sureti. İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyası içine konulacak olan şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir.

ı) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

i) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesinin ibrazı şarttır.

j) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türki Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

a)Teklif mektubu

b) Yetki Belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

ç) Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı. (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur,

d) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (Aslı)

e) İdarece Onaylanmış Şartname sureti. İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyası içine konulacak olan şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir

f) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, şirket tüzel kişilik hissedarı olmayanların tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (aslı), Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

g) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

h) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türki Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

C- Ortak Girişim Olması Halinde;

a) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise, gerçek kişilerinden istenen belgeleri; tüzel kişilik ise, tüzel kişiliklerden istenen belgeleri her bir ortak için ayrı ayrı sunacaktır. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir

b) Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi sunulacaktır.

7-Şartname Bedeli, yukarıdaki listede belirtilen 1. Sıradan 14. Sıraya kadar olan ihaleler için 5000,00₺’dir.

8-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

10-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenecektir.

11-Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

12-Satışı yapılan meskenin, tarlanın veya arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

13-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa veya mesken ihale bedelini şartnamede belirtilen şekli ile ödenmediği yada taksitli satış sözleşmesi imzalanmadığı takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

14-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını, 1’inci sıradan 7’ inci sıraya (7’ inci sırada ki ilan dahil) kadar olan ihaleler için 11/06/2026 günü saat 12:00’ye kadar, 8’ inci (8’ inci sıra dahil) sıradan 14’ üncü sıraya kadar olan ihaleler için, 18/06/2026 günü saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İstekliler hangi arsa, tarla veya mesken için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfı düzenlenip, üzerine hangi arsa, tarla veya meskene ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.

İlan olunur.

