SEYDİKEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SEYDİKEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 'Söğüt- Fethiye Devlet yolu’ ’inşaatı nedeniyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 03/11/2021 tarih ve 2021/241 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 03/11/2021 tarih, 83698686-752.01.01 sayılı Olur'uile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Kamulaştırılan Alan 2024/367 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Aliye ESER

2-Fatma AKGÜL

3-Osman ÜYÜK

4-Ramazan ÜYÜK 1/5

1/5

1/5

1/5 218 Ada-6 Parsel Yol 778,79 778,79 2024/368 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Aliye ESER

2-Osman ÜYÜK

3-Ramazan ÜYÜK 1/5

1/5

1/5 218 Ada-27 Parsel Yol 868,10 868,10 2024/369 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi Ersoy ÖZDEMİR 1/1 234 Ada-4 Parsel Tarla 990,74 240,69 2024/370 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Osman ÜYÜK 1/1 243 Ada-21 Parsel Yol 2.038,47 2.038,47 2024/371 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Meryem BEDEL 1/1 243 Ada-22 Parsel Yol 3.664,41 3.664,41 2024/372 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Ali ÖZDEMİR

2-Hikmet ÖZDEMİR

3-Rifat ÖZDEMİR 1/8

1/8

1/8 227 Ada-51 Parsel Yol 880,93 880,93 2024/373 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Ayşe KÖMÜRCÜ

2-Keziban Kefser KISA

3-Mehmet GÜNLÜ

4-Tevfik Tufan GÜNLÜ 1/24

1/24

5/8

1/24 244 Ada-8 Parsel Yol 10.475,49 10.475,49 2024/374 Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi 1-Ayfer OKŞAŞ 1/1 227 Ada-54 Parsel Yol 291,74 291,74

a-) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne Husumet Yöneltilerek İdari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltme davası açabilecekleri, b-) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü adına tescil edileceği,

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine yatırılacağı,

d-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2942 sayılı kanunun 10/f. maddesi uyarınca 10 GÜN İÇİNDE Mahkememize bildirmeleri gereği:

3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince DAVALIYA DAVETİYE YERİNE GEÇMEK ÜZERE DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ İLE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02134622