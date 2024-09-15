SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2023/647 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/647 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 199 Ada, 75 Parsel, B blok Zemin no : 1 Nolu Bağımsız Bö ...

Adresi : Merkez Mahallesi 199 Ada 75 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 813,83 m2

Arsa Payı : 480/6440

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:36

13/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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