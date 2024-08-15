SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2023/408 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/408 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, koyun kuyusu Mevkii, 1179 Ada, 14 Parsel, Blok : G Kat : Zemin +1+2 no : 2 tripleks mesken Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz niteliği arsadır. Arsa üzerinde zemin ve iki kattan oluşan bağımsız bölüm niteliği tripleks meskendir. Kuzey doğu batı cephelidir. Mutfak ve ıslak zeminler seramik kaplama, duvarlar alçı sıva boya, tavanlar alçıpan kartonpiyer uygulamalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf dolaptır. Kapılar panel kapı, doğramalar pvc doğramadır. Korkuluklar alüminyum, giriş kapısı çeliktir. Taşınmazın iç mekanı bakımlı vaziyettedir.

1999 tarihli yapı ve iskan ruhsatı vardır.

Bağımsız bölüm brüt 142 metrekaredir.

Taşınmazın projesine göre oda dağılımları; salon, açık mutfak, 4 oda, 2 banyo, 1 tuvalet, 3 balkon ve 2 terastan oluşmaktadır.

Borçlunun hissesi tamdır.

Taşınmazın kıymeti 5.000.000,00 TL'dir.

Adresi : Antalya İli, Serik İlçesi, Belek Mah.1179Ada 14 Parselde Bulunan G Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 142 m2

Arsa Payı : 2/48

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:22

13/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02076969