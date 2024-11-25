SERİK AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ОГОЛОШЕННЯ

ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА

СУД У СІМЕЙНИХ СПРАВАХ РАЙОНУ СЕРІК

СПРАВА № : 2022/380 ун.

ВІДПОВІДАЧ : ХОРОЛЬСЬКА МАРИНА

Україна, Харківська область, смт Коломак, вул.

Гетьмана І. Мазепи, 16, кв. 951.



У провадженні нашого суду перебуває справа про розірвання шлюбу (розірвання шлюбу через розпад сім’ї (суперечливе)), що була порушена позивачем проти Хорольської Марини.

Суд надіслав повістку про виклик до суду, в якій повідомлялася дата судового засідання, на вашу адресу, що зазначена у позовній заяві. Але вручити Вам цю повістку не представилося за можливе через те, що за цією адресою Вас не було на місці. Суд ухвалив повідомити Вас про дату судового засідання шляхом оголошення.

Попереднє судове засідання у справі призначено на 11 год. 50 хв. 06.03.2025 р. «Відповідно до вимог ст. 139 Цивільного кодексу Турецької Республіки повідомляємо, що якщо Ви не з’явитесь на попереднє судове засідання, воно буде проведено за вашої відсутності. Приготуйтеся до того, щоб прийти до згоди. Якщо Ви не з’явитеся у судове засідання, Ви не зможе опротестувати дії, що будуть проведені у вашу відсутність, і інша сторона зможе розширити і змінити свої звинувачення і захист без вашої згоди. Після закінчення з'ясування обставин справи, суд перейде до усного розгляду справи. Якщо усний розгляд справи буде відкладено, окремі повідомлення про це сторонам надсилатися не будуть».

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