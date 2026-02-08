×
SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 00:00

İLAN
T.C.
SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/329 Esas
DAVACILAR : 1- BURAK BÜYÜKGEBİZ-26308177510
2- OSMAN AK-20524370328
3- YUSUF YILDIZ-17029487064
DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
2- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya İli Serik İlçesi Gebiz Mahallesinde bulunan tescil harici bırakılan 2.471,65 m² lik taşınmazın eşit oranda davacılar Yusuf YILDIZ ve Osman AK adına, 1.449,18 m² lik taşınmazın davacı Burak Büyükgebiz adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02396197