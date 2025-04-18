SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/51 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Yumaklar Mahallesi
ADA NO : 287
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 654,07
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Koptur 15091542704 - İdris Koptur 18907424386 - Şaban Koptur 18910424212
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Antalya İli, Serik ilçesi, Yumaklar Mahallesi, 287 ada 1 parselde davalıya ait tarla vs. 2942 sayılı kamulaştırma kanunu madde 10 vd. Gereği dava konusu taşınmaza ait kamulaştırma bedelinin mahkememizce tespiti ve kamulaştırma alanının Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/51 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8, 11 ve 15 Sayılı maddeleri gereğince ilan olunur. 28.03.2025
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