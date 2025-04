SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/51 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Yumaklar Mahallesi

ADA NO : 287

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 654,07

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Koptur 15091542704 - İdris Koptur 18907424386 - Şaban Koptur 18910424212

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Antalya İli, Serik ilçesi, Yumaklar Mahallesi, 287 ada 1 parselde davalıya ait tarla vs. 2942 sayılı kamulaştırma kanunu madde 10 vd. Gereği dava konusu taşınmaza ait kamulaştırma bedelinin mahkememizce tespiti ve kamulaştırma alanının Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/51 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8, 11 ve 15 Sayılı maddeleri gereğince ilan olunur. 28.03.2025

