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SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 00:00

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/27 Esas
DAVACI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
VEKİLİ : Av. VEDAT SEYFİOĞLU -
DAVALILAR : HATİCE BÜYÜKKAÇAR

Konevi Mahallesi, Vali Cemil Keleşoğlu Sk. No:23 /4 Meram Konya

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 16/04/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02182411