SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/38 Esas

DAVACI : MUSA ALKAN-25741196218 - Deniztepesi Mah. Müdürler Sk. No:23 İç Kapı No:1Serik/ ANTALYA

DAVALILAR :

1- ANTALYA DSİ 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (DENİZTEPESİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNE İZAFETEN)

3- SERİK MALİYE HAZİNESİ Hükümet KonağıSerik/ ANTALYA

4- SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

5- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Yazımız ekinde krokisi gönderilen dava konusu Antalya İli Serik İlçesi Deniztepesi Mahallesi 6812,53 m2, 4527,80 m2, 1007,21 m2, 2985,58 m2 ve 12374,12 m2 miktarlı olarak bilinen taşınmazların;

Olarak bilinen yerin MUSA ALKAN adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02213448