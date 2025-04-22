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SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 00:00

İLAN

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/381 Esas

DAVACI : ÖZNUR CANDAN - 18629897314 -

DAVALI : MUSTAFA TEMEL - 14146353456- Harmanlı Köyü Yeni Mahalle Afet Evleri 3 Sokak No:2 Gölbaşı/ ADIYAMAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız ve size ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesine: HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02210573