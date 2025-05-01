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SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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DOSYA NO : 2024/186 Esas
KARAR NO : 2024/944

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli ilamı ile 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ömer ve Şeriban oğlu, 21/10/1979 doğumlu,, Karaman İli, Merkez, Larende Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet ALABAŞ'a gerekçeli karar tebliğ tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelindeyayın yapan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.04.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02214921