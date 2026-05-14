SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesi

ADA NO : 0

PARSEL NO : 923

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.509,26 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesi 923 parsel sayılı

davalılara ait taşınmazlarda Antalya Kuzey Çevre yolu yapımı nedeniyle 24/07/2015 tarih ve 2015/209 sayılı Kamu Yararı gereği Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazlarda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş ve mahkememizin 2026/142 esas sayısında dava açıldığı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.28.04.2026

