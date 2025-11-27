SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/290 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Karataş Mahallesi
ADA NO : 195
PARSEL NO : 6
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 582.38 m2 daimi irtifak, 77.88 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Karataş Mahallesi 195 ada 6 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/290 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.04.11.2025
#ilangovtr Basın no ILN02338822