SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/73 Esas

DAVACI : ABDULLAH AYSAL

DAVALILAR : MUSTAFA AKSU Ostim Mah. 1287 Sk.No:7 İç Kapı No:10 Yenimahalle/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/01/2025 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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