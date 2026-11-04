T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1142 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında davacı TEDAŞ vekili muris Hava Koçak'ın mirasçılık belgesi istemi ile dava açmış olup, miras bırakanın ile ilgili yapılan araştırma sonucu Hava Koçak'ın 06.08.1937 yılında vefat ettiği, altsoyunun, mirasçısının bulunmadığı anlaşılmış, mahkememizce TMK 594.madde gereği yasal ilanların yapılmasına karar verilmiş olmakla; Adı geçen Ankara ili, Evren ilçesi, Çatalpınar Mahallesi, cilt no:41, hane no:95 sayılı Hasan kızı, 01.07.1869 doğumlu Hava KOÇAK'ın mirasçısı olduklarını iddia edenlerin işbu ilanın ilan edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirir belge ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, bu süre zarfında müracaat etmedikleri takdirde miras sebebi ile dava açma hakkı saklı kalmak üzere Hazinenin mirasçılığının tespitine karar verileceği İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02585924