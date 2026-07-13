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ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 00:00

T.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/235 Esas

Sn: Dahili Davalı Mehmet Şenol (T.C : 110*****438 Ahmet ve Naile oğlu 1960 doğumlu) Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2025/235 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara Şereflikoçhisar Şanlıkışla M 256 ada 2 parsel, 180401 ada 9 parsel, 180401 ada 10 parsel, 180401 ada 9 parsel, 256 ada 1 parsel, 180407 ada 1 parsel, 180400 ada 12 parsel, 180412 ada 10 parsel sayılı taşınmazlarda tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02508184