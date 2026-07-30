T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/82 Esas

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK. 122. madde gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde,dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,22.10.2026 günü saat: 09.15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz,

Bilirkişi kurulu raporunda; dava konusu Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Cebirli Mah. 285309 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 20.771,31 TL olarak belirlendiği, rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : CEVRİYE SOLMAZ - İSMAİL ve HÜSNE oğlu 05/04/1944 d.lu

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