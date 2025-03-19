SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İLAN

1-Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 27/02/2025 tarih ve 85 sayılı kararı ile: aşağıdaki tabloda bilgileri mevcut taşınmaz (arsa) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine (kapalı zarf usulüne) göre yapılacaktır. (teklif zarfları açıldıktan sonra, uygun teklifler arasında açık arttırmaya gidilecektir)

2-İhale, Belediye Encümeni huzurunda 27/03/2025 tarihinde Perşembe günü saat 14.30’da, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Satılacak taşınmazın durumu ;

2886 sayılı D.İ.K.'nun 35/a maddesine GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ (ARSA) SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL PARSELLERİN KULLANIM DURUMLARI YÜZÖLÇÜMÜ M2 M2 BİRİM FİYATI TL/M2 MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ TL.(TOPLAM) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL. İHALE TARİHİ 1 A.ALANI MAH. 132 19 ARSA 2.617,83 50.000,00 130.891.500,00 3.926.750,00 27.03.2025

(İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V. tahsil edilmeyecektir.)

4-Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde, geçici teminatı nakden veya teminat mektubu olarak 27/03/2025 tarihi saat 12:00‘ ye kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

5- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

Kapalı Teklif Usulü İhale; İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

6) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8) Şartname alındı makbuzu.

9) Belediyemize borcu olmadığını gösterir belge,(Mali Hizmetler müdürlüğünden alınacaktır.)

10) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, irtibat telefon numarası, elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacağı yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımaları gerekmektedir.

Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 2.madde belirtilen27/03/2025 tarihi saat 12.00’a kadar, Serdivan Belediyesi Encümenine (ihale komisyonuna) sunulmak üzere Mali hizmetler Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir

6- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Serdivan Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 5.000,00-TL(Bin TL.) ücret karşılığında satın alabilirler,

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

7- Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 5 (beş) eşit taksitte, İhale üzerinde kalan istekli (ilk taksit ve diğer harçların tamamını (15)gün içerisinde peşin olarak, kalan kısmı da 30 günlük 4 eşit taksit halinde ödenecektir.) ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını, Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmaz(arsa) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

Geçici teminatlar Tapu Tescilinden sonra iade edilecektir.

8- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

9-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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