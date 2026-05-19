ŞENKAYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
ŞENKAYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum İl, Şenkaya İlçe, Aşağı Mahalle, Elvanlar Mevkii, 85 Ada, 64 Parsel.
Adresi : Elvanlar Mevki/Aşağı Mahalle Şenkaya / ERZURUM
Yüzölçümü : 3.173,86 m2
İmar Durumu : -
Kıymeti : 4.764.290,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:15

15/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02471936