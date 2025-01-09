ŞENKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ŞENKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas: 2023/19

Karar: 2024/174

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile;

a) Erzurum İli Şenkaya İlçesi Çamlıalan Mahallesi 101 ada 989 parsel hakkında fen bilirkişisinin 04/07/2024 tarihli kroki ekli raporda belirtilen sarı renk ile gösterilen irtifak hakkı alanı olarak tespit edilen 331,80 m2lik bölümde davacı kurum adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,

2- Taraflar arasında kamulaştırma bedeli yönünden dava konusu olan Erzurum İli Şenkaya İlçesi Çamlıalan Mahallesi 101 ada 989 parsel sayılı taşınmazdaki kamulaştırma bedelinin toplam 5.074,33 TL olarak TESPİTİNE,

3- Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 5.074,33 TL'nin tüm nemaları ile birlikte Anayasa Mahkemesinin 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı kararı dikkate alınarak karar ile birlikte davalılara Erzurum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/620 Esas, 2024/633 Karar sayılı veraset ilamındaki payları oranında derhal ödenmesine, İki haftalık sürede istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği,

davalı YURDUM ALİ TOKGÖZ'e ilanen tebliğ olunur.

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