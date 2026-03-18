SENİRKENT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SENİRKENT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/66 Esas

KARAR NO : 2026/8

DAVALI : FAHIMA BAZINI - 99051875262, Abderrahım ve Samıra kızı, 1993 doğumlu, Fas uyruklu

Mahkememizce bildirilen adresinize tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresiniz tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28/29 maddeleri ve Tebligat Tüzüğünün 46-50. Maddeleri gereğince 07/01/2026 tarih ve 2022/66 Esas 2026/8 Karar sayılı Gerekçeli Kararın tashih şerhindeki düzeltme ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-) Davacının boşanma talebinin KABULÜ ile,

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Kulak Mahallesi/Köyü, Cilt No:40, Hane No:4, BSN:38'da nüfusa kayıtlı, 13543474832 T.C. Kimlik numaralı, 01/08/1988 Isparta doğumlu, Hüseyin ve Fadime oğlu, MUSTAFA CENGER ile 99051875262 Yabancı Kimlik Numaralı, 01/02/1993 Fas doğumlu, Abderrahım ve Samıra kızı, FAHIMA BAZINI'nın TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-) Davacı kadının boşanmadan sonraki soyisminin evlenmeden önceki soyismi olan "BAZINI" olarak devamına,

3-) Karar kesinleştiğinde karardan yeterli suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

4-) 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan alınması gerekli 732,40 TL karar ve ilam harcının peşin alınan 80,70 TL'den mahsubu ile bakiye 651,30 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5-) Davacı tarafından iş bu dava için yapılan 80,70 TL başvurma harcı ve 80,70 TL peşin harç olmak üzere toplam 161,40 TLharcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-) Davacı tarafından işbu dava için yapılan 49,00 TL 4 adet tebligat gideri, 279,50 TL posta masrafı, 2.500,00 TL tercüman masrafı ve 14.112,00 TL Basın İlan Kurumu masrafı olmak üzere toplam 19.940,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-) Davalı tarafından işbu dava için yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı FAHIMA BAZINI 'ya ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibareniki haftalık yasal süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

