İLAN

T.C. SENİRKENT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/66 Esas

DAVACI : MUSTAFA CENGER - Cumhuriyet Mah. Senirkent/ISPARTA

DAVALI : FAHIMA BAZINI - Beylerce Köyü Çumra/KONYA

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

Davalının, dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade dönmesi, tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve kayıtlı mernis adresinin bulunmadığından, davalının adresi meçhul sayılarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı Fahıma Bazını'ya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ile saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından davalı Fahıma Bazını aleyhine mahkememizin yukarıdaki esası yazılı dosyasında Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası açılmış olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı Mustafa Cenger ve davalı Fahıma Bazını, arkadaşlarının tanıştırması ile görücü usulü olarak tanışıp, davalının evlenmek üzere Türkiye'ye gelmesiyle Türkiye'de evlendiklerini, Fahıma Bazını'nın evlilik birliği hükümlerine aykırı davrandığı, gerçekleştirdiği ağır kusurlu hareketlerle, davacı açısından evililik birliğini sürdürülemez hale getirdiğinden dava etmiştir. Yazılı yargılamaya tabi olan ve duruşması 07/01/2026 günü saat 10:00'a talik edilen iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Koşullara göre cevap dilekçesini süresi içinde hazırlanmasının zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden itibaren bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" ve HMK 139-140 ve 141. Maddeleri gereği "Belirlenen gün ve saatte duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunda karar verilebileceği" hususlarının İLANEN TEBLİĞİ ile yapılmış sayılacağı, tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 09/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02367531