ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/429 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Hakkari İli Derecik İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

Esas Mevki Maliki Kamulaştırılan Alan

2024/429 Derecik Derecik Merkez Mahallesi 735 ada 7 parsel Abdulsamet Durmaz 3.530,07 m2

Faik Uludağ

Ferhat Güneş

Mehmet Emin Tekin

Suat Evin

Teymur Eren

2024/430 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 436 ada 1 parsel Salih Akbaş 249,67 m2

2024/431 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 731 ada 3 parsel Sultan İrez 897,36 m2

2024/432 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 730 ada 10 parsel Sadi Çimen 613,82 m2

2024/433 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 731 ada 19 parsel Osman Yalçin 400,00 m2

2024/434 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 734 ada 14 parsel Sabır Gören 263,68 m2

2024/435 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 730 ada 20 parsel Seferi Polat 557,75 m2

2024/436 Derecik, Derecik Merkez Mahallesi 730 ada 11 parsel Melhem Çimen 1.028,02 m2

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