SELENDİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çampınar Mh. Bulunan 102 ada 7 parselde kain tarla vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporunda ;'' taşınmazın taşlı-tınlı-killi toprak yapısına sahip, orta geçirgen, 96 4-8 değişken meyilli olduğu keşif günü itibarı ile taşınmazın boş olduğu, tespit edildi. Taşınmazın mevcut durumda boş olduğundan çıplak tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.Taşınmazın;toprak yapısı, eğimi, sulana bilirliği ve yöre şartları dikkate alındığında bir yıl buğday, bir yıltütün münavebesinin uygun olacağı tespit edilmiştir. Ürünlerin dekara verimi, arazi koşullarıve dava konusu bölgenin ortalamaları dikkate alınarak yapılan hesaplamada; buğday içindekara 300ke/da, saman için 200ke/da ve in için 6GOke/da ürün elde edilebilir ''denmektedir

Adresi : Çampınar Mah. Selendi / MANİSA

Yüzölçümü : 58.906 m2

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.Kıymeti : 5.949.506,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:12

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

