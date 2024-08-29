SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZETE İLANINA ALINAN MÜKELLEFLERİN LİSTESİ (2024)
|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Vergi/Ceza Nevi
|Dönemi
|Vergi Aslı Tutarı
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|1070875897
|AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KDV-VZCZ
|202209202209
|11.064.556,57
|11.064.556,57
|KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA
|2
|1070875897
|AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KDV-VZCZ
|202211202211
|3.471.129,01
|3.471.129,01
|KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA
|3
|1070875897
|AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KDV-VZCZ
|202212202212
|3.480.104,16
|3.480.104,16
|KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA
|4
|1720093766
|İSMAİL BİLGİÇ
|VZCZ
|202109202109
|0,00
|1.762.465,06
|KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA
|5
|1720093766
|İSMAİL BİLGİÇ
|VZCZ
|202107202109
|0,00
|2.484.075,32
|KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA
|6
|1720093766
|İSMAİL BİLGİÇ
|VZCZ
|202101202112
|0,00
|2.588.088,01
|KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA