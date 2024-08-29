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SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 00:00

 

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZETE İLANINA ALINAN MÜKELLEFLERİN LİSTESİ (2024)

Sıra NoVergi Kimlik NoAd Soyad / UnvanVergi/Ceza NeviDönemiVergi Aslı TutarıCeza TutarıAdres
11070875897AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKDV-VZCZ20220920220911.064.556,5711.064.556,57KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA
21070875897AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKDV-VZCZ2022112022113.471.129,013.471.129,01KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA
31070875897AY KESİCİ TAKIM ALETLERİ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKDV-VZCZ2022122022123.480.104,163.480.104,16KALENDERHANE MAH. İSTANBUL CAD. 257 M - KARATAY KONYA
41720093766İSMAİL BİLGİÇVZCZ2021092021090,001.762.465,06KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA
51720093766İSMAİL BİLGİÇVZCZ2021072021090,002.484.075,32KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA
61720093766İSMAİL BİLGİÇVZCZ2021012021120,002.588.088,01KILIÇASLAN M.Ş.SEYFİ S.DİLİŞEN APT.ALTI 1 A SELÇUKLU KONYA
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ihbarnameler mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiş olup, ilgililerin işbu ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesi’nde 30 (otuz) gündür.
 
#ilangovtr Basın no ILN02083022