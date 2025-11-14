SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi, 185 ada, 11 parsel nolu 'Tarla' vasfındaki taşınmazdır.Tapu kaydında her ne kadar 'Tarla' nitelikli ise de yerinde kapama şeftali bahçesi olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.Söz konusu taşınmaz, Selçuk - Belevi arasında, İzmir- Aydın Caddesinden İzmir/Belevi İstikametine giderken yolun sağ tarafında bulunan fidan üretim çiftliğinin arka kısmında bulunmaktadır. Taşınmaza fidan üretim çiftliğinin bitiminden sağa ayrılan Cibe Mevkii kadastral yolun devamında sağ tarafta 185 ada, 13 ve 12 nolu parseller içerisinden geçilerek ulaşılmaktadır. En yakıngenel yola ulaşımı yaklaşık 235mt mesafededir. Dava konusu taşınmaz taşsız yapıda, sulu tarım arazisi niteliğinde olup güney bölümü dere yatağı ve orman alanına sınırdır. Diğer etrafı tarım arazileriyle çevrili ve komşu tarım arazilerinin içinden geçilerek ulaşımı sağlanan bir konumda bulunmaktadır. Parselin komşu sınırları tel örgü ile çevrili olup içerisinde su kaynağı bulunmaktadır.Taşınmaz mevkii olarak, İzmir Aydın bölünmüş yolana kuşuçuşu yaklaşık 680,00 m, kadastral Cibe Mevkii yoluna 250,00 m, Belevi meskun yerleşim merkezine 2,50 km, Selçuk Şehir Merkezine 7,70 km mesafede yer almaktadır.Taşınmaz, tarıma ve üretime hazır, üzerinde verim verme çağında, tahminen 10 - 15 yaş aralığında şeftali ağaçları bulunan, düzenli yıllık bakımı yapılan, % 0 - 10 arasında eğime sahip, taşsız yapıda, sulu tarım arazisi niteliğinde, etrafı tarım arazileriyle çevrili, kapama şeftali bahçesi niteliğinde ve komşu tarım arazilerinin içinden geçilerek ulaşımı sağlanan bir konumda bulunmaktadır.

Adresi : Belevi Mah. 185 Ada 11 Parsel, Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 7.255,05 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 8.512.567,82 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

