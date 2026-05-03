SELÇUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 00:00

İLAN
SELÇUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/55 Esas

KARAR NO : 2026/28
DAVALI : NÜKET TEKİN-45484438482

Mahkememizde açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; gerekçeli karar ve tashih şerhinin tebliğine karar verilmiş olup,
HÜKÜM:
1-Davacının davasının KABULÜ İLE;
İzmir ili Selçuk ilçesi Selçuk Mahallesi, 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazda davalılar ya da murislerine ait olan ve toplam 91,18 m²’lik alana tekabül eden hisselerinin tapu kaydının İPTALİ İLE, tapu kaydındaki her türlü şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı kurum lehine TESCİLİNE,
3-Belirlenen bedele dava açılış tarihi 30.03.2016 tarihinin 4 ay sonraki tarih olan 30.07.2016 tarihinden ilk karar tarihi olan 27.03.2019 tarihine kadar hesaplanacak yasal faizin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
7-Kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin davalılara tapu/miras hisseleri oranında derhal ödenmesine; .......
Mahkememizin 10/03/2026 tarihli Tashih Şerhi ile;
1-Davacının davasının KABULÜ İLE;
İzmir ili Selçuk ilçesi Selçuk Mahallesi, 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazda davalılar ya da murislerine ait olan hisselerinin tapu kaydının İPTALİ İLE, tapu kaydındaki her türlü şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı kurum lehine TESCİLİNE,
2-Dava konusu İzmir ili Selçuk ilçesi, Selçuk Mahallesi 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazın davalılara ait olan hisselerinin mülkiyet kamulaştırma bedelinin 27.445,41-TL olduğunun TESPİTİNE," ŞEKLİNDEDÜZELTİLMESİNE, gerekçeli karar ve tashih şerhinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02458856