SELÇUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

SELÇUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/55 Esas

KARAR NO : 2026/28

DAVALI : NÜKET TEKİN-45484438482

Mahkememizde açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; gerekçeli karar ve tashih şerhinin tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM:

1-Davacının davasının KABULÜ İLE;

İzmir ili Selçuk ilçesi Selçuk Mahallesi, 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazda davalılar ya da murislerine ait olan ve toplam 91,18 m²’lik alana tekabül eden hisselerinin tapu kaydının İPTALİ İLE, tapu kaydındaki her türlü şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı kurum lehine TESCİLİNE,

3-Belirlenen bedele dava açılış tarihi 30.03.2016 tarihinin 4 ay sonraki tarih olan 30.07.2016 tarihinden ilk karar tarihi olan 27.03.2019 tarihine kadar hesaplanacak yasal faizin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

7-Kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin davalılara tapu/miras hisseleri oranında derhal ödenmesine; .......

Mahkememizin 10/03/2026 tarihli Tashih Şerhi ile;

1-Davacının davasının KABULÜ İLE;

İzmir ili Selçuk ilçesi Selçuk Mahallesi, 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazda davalılar ya da murislerine ait olan hisselerinin tapu kaydının İPTALİ İLE, tapu kaydındaki her türlü şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı kurum lehine TESCİLİNE,

2-Dava konusu İzmir ili Selçuk ilçesi, Selçuk Mahallesi 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazın davalılara ait olan hisselerinin mülkiyet kamulaştırma bedelinin 27.445,41-TL olduğunun TESPİTİNE," ŞEKLİNDEDÜZELTİLMESİNE, gerekçeli karar ve tashih şerhinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02458856