SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 TEREKE SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir, Seferihisar, Atatürk Mah. 5959 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve zirai muhdesatın yer almadığı şekilde konumlanmıştır, düz ve eğimsiz bir arazi yapısına sahip olduğu, geometrik şeklinin amorf/yamuk şeklinde olduğu, ulaşımının kolay bir bölgede yer aldığı, etrafın da boş parseller ve dubleks yazlık villa şeklinde yapıların bulunduğu, Denize kuş uçuşu 130 metre, Kuşadası Caddesine kuş uçuşu 2 km, Belediye hizmet binasına kuş uçuşu 15 km uzaklıkta olduğu tespit edilmiştir.
Yakın konumda, yürüme mesafesinde, market, park-yeşil alan, oyun alanları, turizm tesisleri, plaj mevcuttur.
Ulaşım yoluna yakın, ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır.
Belediye ve alt yapı hizmetlerinden tam manası ile yararlanmaktadır.
Adresi: Atatürk Mah. 5959 Ada, 4 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü: 310 m2
İmar Durumu: Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının Olur? u ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanın da kalmış olduğu, İmar Planı çalışmalarının yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.
Kıymeti: 5.369.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
HACİZ: S.HİSAR MAL MÜD.
Kamu Haczi : KARŞIYAKA VD MÜD
Kamu Haczi : SEFERİHİSAR BEL.BAŞK.
Kamu Haczi : İZMİR S.GÜV.İL MÜD.
Kamu Haczi : ÇİĞLİ Vergi Dairesi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 13:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02447017