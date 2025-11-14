SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mah. 226 ada, 9 parsel sayılı ev ve arsası nitelikli taşınmaz Ulamış Mahallesi yerleşiminin içinde kalmaktadır. Doğusu kadastral yola (1214 Sokak) cepheli olup, sınırları belirgindir.

Bilirkişi raporuna ekli vaziyet krokisinde görüldüğü üzere;

A harfi ile gösterilen tek katlı, çatısı kiremit ile kaplı,briket ile örülmüş yapı brüt 45,70 m2 kullanım alanıdır. (Net Kullanım Alanı-Faydalı Alanı:39,00 m2?dir.)

B harfi ile gösterilen tek katlı, çatısı kiremit ile kaplı,yığma taş yapı brüt 57,04 m2 kullanım alanıdır. (Net Kullanım Alanı-Faydalı Alanı:50,00 m2?dir.)

C harfi ile gösterilen tek katlı, çatısı eternit ile kaplı basit yapı brüt 12,53 m2 kullanım alanıdır. (Net Kullanım Alanı-Faydalı Alanı:10,00 m2?dir.)

Taşınmaz, Kadastral yola cephesi olması nedeniyle yapılaşma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz 3 adet 25-30 yaş arası Erik, 1 adet 20-30 yaş arası Palmiye, 1 adet 25-30 yaş arası Limon, 1 adet 20-30 yaş Üzüm asması, 1 adet 20-30 yaş arası Dut, 2 adet 20-30 yaş arası Mandalina, 1 adet 20-30 yaş arası Badem, 1 adet 20-30 yaş arası İncir ve 1 adet 20-30 yaş arası Ihlamur ağacı bulunmaktadır.

Ulamış Mahallesi eski yerleşimi içinde kalan taşınmazın çevresi meskundur. Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı mevcut olup, ulaşımı kolaydır. Seferihisar-İzmir yoluna 1 km. Seferihisar şehir merkezine 6 km. mesafededir.

Adresi : Ulamış Mah. 226 Ada, 9 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 444,41 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup, köy yerleşim alanında kalmaktadır. E=0.50 Yençok= 2 kat,İnşaat alanı=250 m² i aşamaz. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planı Plan Notları geçerlidir. Söz konusu taşınmaz üzerinde gerekli müştemilatlar dışında birden fazla yapı yapılamaz. Bu hususlar yapılaşma koşulunu sağlaması durumunda geçerlidir.

Kıymeti : 8.884.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:35

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:35

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mah. 306 ada,170 parsel sayılı, zeytinlik nitelikli taşınmaz, Ulamış Mahallesi yerleşiminin doğusunda, İmam deresi (Yaren) mevkiinde kalmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmazın sınırları belirgin değildir.

Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı yapıda, derin profilli, kuru tarım arazisi konumundadır. Taşınmazda tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek özellikler görülmemiştir. Keşif esnasında yapılan gözlemlerde parsel içerisinde 80-100 yaş arası Zeytin ağaçları bulunduğu taşınmazda bulunan ağaçların bakım ve budamalarının yapılmadığı ve taşınmazın eğimli bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz kapama Zeytinlik vasfındadır.

Ulamış Mahallesi yerleşimine 2 km mesafede olan taşınmaza ulaşım zordur. Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır.

Adresi : Ulamış Mah. 306 Ada, 170 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 4.269,66 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.134.830,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:36

--------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:36

--------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:36

