SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesi, 3806 ada, 215 parsel sayılı, "Zeytinlik" nitelikli taşınmaz, Seferihisar şehir merkezinin 4 km. doğusunda, Armutçubeleni Mevkiinde kalmaktadır. Taşınmaz, batı-doğu ve kuzey-güney ekseninde eğimli bir yapıda olup, batısı kadastral yola cephelidir.

Dava konusu taşınmaz tapuda zeytinlik vasfında olup; güney-kuzey ekseninde 96 8-14 aralığında eğimli yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, yer yer ana kayanın yüzeyde yer aldığı, su tutma kapasitesi iyi, sığ derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamakta, drenaj sorunu olmayan parselin, Keşif esnasında yapılan gözlemlerde üzerinde ekili ve dikili bir ürün olmadığı, toprak işlemesinin yapılmadığı ve herhangi bir zirai faaliyet yapılmadığı görülmüştür. Taşınmaz üzerinde yer yer delice zeytin ağaçları ve maki bitkilerinin bulunduğu görülmüştür. Kadastral yola cepheli olan taşınmaz üzerinde su kaynağı bulunmamaktadır.

Ulaşımı kolay olan taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır.

Taşınmazın değer tespitinde; kadastral yola cepheli olması, yerleşim alanlarına yakın olması, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak, topoğrafik yapısı, elektrik ve sulama imkanının olmaması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.,

Adresi : Turabiye Mah. 3806 Ada, 215 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 29.968,51 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzen Planında 'Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan ve Askeri Sakıncalı Alanda' kalmaktadır.

Kıymeti : 7.492.127,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 14:01

27/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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