SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 3968 ada, 1 nolu ana taşınmaz üzerinde bulunan 38 bb nolu taşınmazın yaptırılan bilirkişi incelemesinde; denize yaklaşık 200 metre mesafede dubleks mesken niteliğinde olduğu, Seferihisar İlçe merkezine 8 Km ve İzmir İl merkezine yaklaşık 55 km mesafede yazlık yerleşim alanın içerisinde ve Teos Antik Limanının 500 metre batısında, Teos Antik Kentinin 1 km güneyinde yer aldığı, Bitişik nizamlı ve üç cepheli köşe taşınmaz mesken niteliğinde ve 3 A sınıfı yapı grubunda, %32 yıpranma paylı olduğu dava dosyasından tespit edildi. Tarafımızca meskenin iç hacimleri incelelendi; taşınmazın zemin katında açık mutfaklı bir salon, hol ve banyo ve üst katta üç oda, hol ve banyodan oluşmakta olduğu, Doğalgaz ve ısı tesisatı bulunmadığı görüldü. Ayrıca zemin yer döşemeleri karo mozaik, ıslak zeminler ise seramik kaplamalı olduğu Taşınmaz yaklaşık olarak 82,50 m2 yapı alanına sahip olduğu tespit edildi.

Adresi : 3221 Sokak Mavi Teos Sitesi No : 84/38 Seferihisar/İZMİR

Yüzölçümü : 82,50 m2

İmar Durumu : T.C. 6. İdare Mahkemesi'nin 2023/157 esas ve 2024/905 karar no ile iptal edilmiştir.

Kıymeti : 10.065.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Şerh İhtiyati Haciz : İSTANBUL 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 19/11/2009 TARİH 2009/28823 SAYILI,

Şerh İcrai Haciz : İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 12/07/2016 TARİH 2013/12835 SAYILI,

Şerh İcrai Haciz : İSTANBUL 35. İCRA DAİRESİ 22/03/2021 TARİH 2018/16121 SAYILI,

Şerh İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 23/11/2009 TARİH 2008/14463 SAYILI,

Şerh Kamu Haczi : MERTER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 18/11/2013 TARİH 19042 SAYILI,

Şerh Kamu Haczi : 007253 MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ 05/11/2021 TARİH 171229 SAYILI.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:12

23/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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