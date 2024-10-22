SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, Gemisuyu Mevkii, (eski: 492 ada 10 parsel) yeni: 4468 ada, 3 parsel sayılı, 33.390,36 m2 yüzölçümlü, tarla niteliğindeki taşınmaz, Seferihisar yerleşiminin güneyinde, Tepecik Mahallesi Gemisuyu Mevkiinde yer almaktadır. Taşınmazın batı ve kuzeyi eğimli, doğu ve güney kısmı ise düz bir topoğrafik yapıdadır. Güneyi kadastral yola ve doğusu kuru dereye sımır olan taşınmaz, Seferihisar-Kuşadası yoluna 300 m, denize 750 m. ve Seferihisar merkeze 6,5 kım mesafededir. Taşınmaz hali arazi durumundadır. Zemin dokusunun incelenmesinden, uzun süredir üzerinde tarımsal bir faaliyet yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde, 20-25 yaşlarında 1 adet armut ağacı ve 5 adet ahlat ağacı ile üstü galvanizli sac kaplı basit hayvan ağılları bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır.

Dava konusu taşınmazın değerini etkileyen olumlu unsurlar alarak;

-Seferihisar-Kuşadası yoluna yakın olması,

-Ulaşım kolaylığı,

-Kısmen düz bir topoğrafik yapıda olması,

-Kadasıtral yola cepheli olması,

-Denize yakın ve kısmen deniz manzaralı olması,

Dava konusu taşınmazın değerini etkileyen olumsuz unsurlar olarak;

-Kismen eğimli bir topoğrafik yapıda olması,

-Hali arazi durumunda olması,

-Elektrik ve sulama imkanı olmaması sayılabilir.

Adresi: İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mah. Gemisuyu Mevkii, (Eski: 492 Ada 10 Parsel) Yeni: 4468 Ada, 3 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 33.390,36 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında, B.Şehir Belediyesini 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı karan ile onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ?Makilik Fundalık" alanda kalmakta.

Kıymeti: 10.018.858,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Şerh HACİZ:23/02/2005 YEV:548 (HASAN FEHMİ ABACI HİSSESİ) (İZMİR 7. İCRA 2004/5481)

Şerh İcrai Haciz : İzmir 1. İcra Dairesi nin 18/02/2021 tarih 2017/4318 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 76.96 TL bedel ile Alacaklı : Tmsf lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 05/11/2015 tarih 2013/13261 E. sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : tasarru mevduatı sigorta fonu lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 5. İcra Dairesi nin 18/04/2022 tarih 2019/14528 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3763.83 TL bedel ile Alacaklı : Gdz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 14. İcra Dairesi nin 10/02/2021 tarih 2020/7285 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 11280.54 TL bedel ile Alacaklı : Gdz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 16. İcra Dairesi nin 04/11/2019 tarih 2019/12957 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1911.74 TL bedel ile Alacaklı : Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 12/06/2012 tarih 2009/9551 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 534,86 TL bedel ile Alacaklı : -türk telekom lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 27. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 26/04/2018 tarih 2018/3857 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 9910 TL bedel ile Alacaklı : -hüseyin ve ibrahim kaplan dino gıda ltd şti lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi nin 14/01/2022 tarih 2021/13067 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 794.51 TL bedel ile Alacaklı : Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 14/01/2015 tarih 2014/618 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 11377.95 TL bedel ile Alacaklı : SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞK. lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/06/2017 tarih 2017/540 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1420.37 TL bedel ile Alacaklı : -efes yelken gıda turizm otomotiv pazarlama san ve tic. ltd. şti lehine haciz işlenmiştir.

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜnin 30/09/2019 tarih 9345 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 15710 TL (Alacaklı : 0)

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ nin 19/11/2020 tarih 343015 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 79.13 TL (Alacaklı : 0)

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ nin 25/12/2013 tarih 6470 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 0 TL (Alacaklı : 0)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:00

21/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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