T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/231 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir İli Seferihisar İlçesi Düzce Mahallesi Kovukkavak Mevkii 232 Ada 4 Parsel Sayılı taşınmaz

ADA NO : 232

PARSEL NO : 4

MALİKİN ADI VE SOYADI : TOLGA AKTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kumulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1- İzmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü Yönetim Kurulunun 02/05/2025 ve 542 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4- Açılacak davalarda izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü husumetine yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur. 09.09.2025

