SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Beyler Mahallesi 125 ada 15 parsel sayılı taşınmaz

ADA NO : 125

PARSEL NO : 15

MALİKİN ADI VE SOYADI

:AHMET TUNCAY

:FERİDE TUNCAY

:GÜLSEREN TUNCAY

:HASAN TUNCAY

:MUSTAFA TUNCAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kumulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1- TEİAŞ Yönetim Kurulunun 29/03/2023 ve 12-6 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4- Açılacak davalarda TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ husumetine yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur. 27/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02242502