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ŞEBİNKARAHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ŞEBİNKARAHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 00:00

T.C. ŞEBİNKARAHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

07.03.2025 

Sayı : 2025/15 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı ilan metninin yayınlanması hususu rica olunur.

"17603085358 T.C. Kimlik numaralı Hikmet Coşkun'un 1981 yılında İstanbul İlinde ikamet ederken işe gitmek için çıktığı ve daha sonrasında kendisinden haber alınamadığı, yapılan araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi bulunmadığı anlaşıldığından, sağ olduğu takdirde Hikmet Coşkun'u tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen ihtar olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02194359