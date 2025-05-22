SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/95 Esas

DAVALILAR :

1- DOĞAN TEKİN

Davacı BOTAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; 16/09/2024 tarihinde dava konusu murisiniz adına kayıtlı Mardin ili Savur ilçesi Evren mahallesi 193 ada 4 parsel sayılı taşınmaz başında keşif yapılmıştır. Fen bilirkişisinin 19/09/2024 tarihli krokili raporunda; taşınmaz üzerindeki D harfiyle gösterilen daimi irtifak alanının1.360,09 m² ve G harfiyle gösterilen geçici irtifak alanının 507,38 m² olduğu tespit edilmiştir. Hesap bilirkişilerinin 12/03/2025 tarihli raporunda; taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde, kapitalizasyon faiz oranının %5 olduğu, taşınmaza %30 oranında objektif değer artışı uygulandığı ve Savur ilçesinin 2019 yılı kuru tarım arazilerindeki tarım maliyet verileri dikkate alınarak 11.286,00-TL daimi ve 1.474,29-TL geçici irtifak bedeli olmak üzere toplamda 12.760,29-TL kamulaştırma bedeli tespit edilmiştir. Mahkememizce bilinen yurt dışı adresinize bilirkişi raporları tebliğe çıkarılmış olup, adreste kimse olmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporlarının ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde raporlara karşı beyanda bulunmadığınız taktirde HMK m.281 uyarınca rapora itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarı ile bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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