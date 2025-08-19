İLAN

ŞAVŞAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı PERVİN BAŞAR tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının tensip/duruşma ara kararı gereğince; ,

Davacı PERVİN BAŞAR eşi 26815177782 T.C. Kimlik numaralı METİN BAŞAR'dan 22/07/2024 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamadığından bahisle gaip kılınmasını talep ettiğinden, Artvin İli, Şavşat İlçesi, Cevizli Köyü nüfusuna kayıtlı Cilt No: 10, Hane No: 91, Birey sıra No: 11'de nüfusa kayıtlı 26815177782 T.C. Kimlik numaralı Mehmet ile Saray oğlu, 09/04/1953 Şavşat doğumlu, METİN BAŞAR hakkında MK.nun 33/2 maddesi gereğince bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Artvin - Şavşat Sulh Hukuk Mahkememizin 2025/308 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02279933