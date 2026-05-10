- İLAN -

T.C. SAVAŞTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/8

DAVACI: FATİH ŞAHİN

DAVALI: HURŞİT ŞAHİN vd.

Davacı Fatih ŞAHİN tarafından, aleyhiniz ile birlikte diğer davalılar adına açılan; Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Karapınar Mahallesi 151 ada 1 parsel; 152 ada 1 parsel; 164 ada 6 parsel ve 167 ada 52 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında, davalı yan olarak bulunan; Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Karapınar Mah./Köyü, Cilt No:24, Hane No:3, BSN:57 nüfusunda kayıtlı, 268*****934 T.C. Kimlik Numaralı davalı Hurşit ŞAHİN hakkında dava dilekçesinde belirtilen adresine ve mernis adresine davetiye çıkarılmış olup; tebligatların yapılamadığı, anlaşılmıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile ön incleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

HMK 122. maddesi uyarınca karşı cevaplarınızı ve HMK 117. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı, HMK 122. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize iletmeniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde HUMK 131. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı sunayamacağınız ve HMK 128. maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ayrıca 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ile 31. maddeleri gereğince; davalı Hurşit ŞAHİN'e ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 16/07/2026 günü saat 10:20'de Mahkememiz duruşma salonunda sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02464977