SAVAŞTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAVAŞTEPE ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/72

KARAR NO: 2023/144

DAVACI: BAYRAM ALİ IŞIK

DAVALI: SOUKAYNA EL OUARDI

Davacı BAYRAM ALİ IŞIK, davalı SOUKAYNA EL OUARDI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkemenizce 20/12/2023 tarih ve 2021/72 sayılı gerekçeli karar davalı yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve mernis adreslerinin bulunmadığı ve davalının yurt dışında bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile DAVANIN KABULÜ ile;

Balıkesir İli, Savaştepe İlçesi, Ardıçlı Mahallesi/Köyü, Cilt No:6, Hane No:22, BSN:33'de, 10102843436 T.C.Kimlik no ile nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Huriser oğlu, Ardıçlı-10/03/1968 d.lu BAYRAM ALİ IŞIK ile Fas Krallığı uyruklu Abderrahmane ve Mılouda Jarroud kızı, 06/06/1995 doğumlu, SOUKAYNA EL OUARDI'nın TMK.nun 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02575796