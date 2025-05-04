İ L A N

T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.03.2025

Sayı : 2024/1126 Esas

Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;Muris Emin oğlu Hüseyin Tek'in mirasçılarının TMK.nın 594/1. maddesi gereğince son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, kimse başvurmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın TMK'nın 594/2. maddesi gereğince Hazine'ye geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/03/2025

MİRAS BIRAKAN: ADI- SOYADI : HÜSEYİN TEK31913091052 T.C nolu

BABA ADI : EMİN

ANA ADI : HACER

DOĞUM YERİ : MANİSA/SARUHANLI

DOĞUM TARİHİ : 1/07/1913

#ilangovtr Basın no ILN02200019