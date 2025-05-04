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İ L A N
T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
18.03.2025
Sayı : 2024/1126 Esas
Konu : İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;Muris Emin oğlu Hüseyin Tek'in mirasçılarının TMK.nın 594/1. maddesi gereğince son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, kimse başvurmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın TMK'nın 594/2. maddesi gereğince Hazine'ye geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/03/2025
MİRAS BIRAKAN: ADI- SOYADI : HÜSEYİN TEK31913091052 T.C nolu
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : HACER
DOĞUM YERİ : MANİSA/SARUHANLI
DOĞUM TARİHİ : 1/07/1913
#ilangovtr Basın no ILN02200019