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SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 00:00

İ L A N

T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.03.2025

Sayı : 2024/1126 Esas

Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;Muris Emin oğlu Hüseyin Tek'in mirasçılarının TMK.nın 594/1. maddesi gereğince son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, kimse başvurmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın TMK'nın 594/2. maddesi gereğince Hazine'ye geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/03/2025

MİRAS BIRAKAN: ADI- SOYADI : HÜSEYİN TEK31913091052 T.C nolu
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : HACER
DOĞUM YERİ : MANİSA/SARUHANLI
DOĞUM TARİHİ : 1/07/1913

#ilangovtr Basın no ILN02200019