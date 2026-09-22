SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. İhale isteklileri başvuru evraklarını 06.10.2026 tarih ve saat 09:00 ' a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmelidir.