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SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 00:00

 

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılan taşınmazlar.
SIRA NOMAHALLEADA PARSEL
 NO		ANA  TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2HİSSE
ORANI		SATILACAK TAŞINMAZ NİTELİKİHALE YERİSATIŞ MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ		İHALE TARİHİİHALE
SAATİ
1SARUHANLI MERKEZ0/7733294,00 M2TAMARSABAŞKANLIK MAKAMI3.000.000,00 TL90.000,00 TL6.10.202610:05
2SARUHANLI MERKEZ0/12810231,48 M2TAMARSABAŞKANLIK MAKAMI3.500.000,00 TL105.000,00 TL6.10.202610:10
3SARUHANLI MERKEZ0/12811231,48 M2TAMARSABAŞKANLIK MAKAMI3.500.000,00 TL105.000,00 TL6.10.202610:15
4SARUHANLI MERKEZ0/12812231,47 M2TAMARSABAŞKANLIK MAKAMI3.500.000,00 TL105.000,00 TL6.10.202610:20
5SARUHANLI MERKEZ0/12816231,55 M2TAMARSABAŞKANLIK MAKAMI4.600.000,00 TL140.000,00 TL6.10.202610:25
6BÜYÜKBELEN134/864.918,57 M2TAMTARLABAŞKANLIK MAKAMI13.500.000,00 TL405.000,00 TL6.10.202610:30
7PINARBAŞI121/3310.591,37 M2TAMTARLABAŞKANLIK MAKAMI2.160.000,00 TL65.000,00 TL6.10.202610:35
8DEVELİ169/7777.387,55 M2TAMTARLABAŞKANLIK MAKAMI15.500.000,00 TL465.000,00 TL6.10.202610:40
9DEVELİ140/2227.821,82 M2TAMTARLABAŞKANLIK MAKAMI4.200.000,00 TL126.000,00 TL6.10.202610:45
10KEPENEKLİ120/8928.424,46 M2TAMTARLABAŞKANLIK MAKAMI14.150.000,00 TL425.000,00 TL6.10.202610:50
İhale şartnamesi 3.000,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. İhale isteklileri başvuru evraklarını 06.10.2026 tarih ve saat  09:00 ' a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmelidir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02553304

 