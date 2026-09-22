Güncelleme Tarihi:
|İLAN
|SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılan taşınmazlar.
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA PARSEL
NO
|ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2
|HİSSE
ORANI
|SATILACAK TAŞINMAZ NİTELİK
|İHALE YERİ
|SATIŞ MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
|İHALE TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1
|SARUHANLI MERKEZ
|0/7733
|294,00 M2
|TAM
|ARSA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|3.000.000,00 TL
|90.000,00 TL
|6.10.2026
|10:05
|2
|SARUHANLI MERKEZ
|0/12810
|231,48 M2
|TAM
|ARSA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|3.500.000,00 TL
|105.000,00 TL
|6.10.2026
|10:10
|3
|SARUHANLI MERKEZ
|0/12811
|231,48 M2
|TAM
|ARSA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|3.500.000,00 TL
|105.000,00 TL
|6.10.2026
|10:15
|4
|SARUHANLI MERKEZ
|0/12812
|231,47 M2
|TAM
|ARSA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|3.500.000,00 TL
|105.000,00 TL
|6.10.2026
|10:20
|5
|SARUHANLI MERKEZ
|0/12816
|231,55 M2
|TAM
|ARSA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|4.600.000,00 TL
|140.000,00 TL
|6.10.2026
|10:25
|6
|BÜYÜKBELEN
|134/8
|64.918,57 M2
|TAM
|TARLA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|13.500.000,00 TL
|405.000,00 TL
|6.10.2026
|10:30
|7
|PINARBAŞI
|121/33
|10.591,37 M2
|TAM
|TARLA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|2.160.000,00 TL
|65.000,00 TL
|6.10.2026
|10:35
|8
|DEVELİ
|169/77
|77.387,55 M2
|TAM
|TARLA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|15.500.000,00 TL
|465.000,00 TL
|6.10.2026
|10:40
|9
|DEVELİ
|140/22
|27.821,82 M2
|TAM
|TARLA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|4.200.000,00 TL
|126.000,00 TL
|6.10.2026
|10:45
|10
|KEPENEKLİ
|120/89
|28.424,46 M2
|TAM
|TARLA
|BAŞKANLIK MAKAMI
|14.150.000,00 TL
|425.000,00 TL
|6.10.2026
|10:50
|İhale şartnamesi 3.000,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.
|İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. İhale isteklileri başvuru evraklarını 06.10.2026 tarih ve saat 09:00 ' a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmelidir.
#ilangovtr Basın no ILN02553304