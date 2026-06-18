SARUHANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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SARUHANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/221 Esas

ERCAN ELER'E İLANEN TEBLİGAT

(Adres: STECKENDORFERSTR. 192 47798 KREFELD/ALMANYA)

Davacı Muharrem Solak ile davalılar Ercan Eler, Şerif Ahmet Eler arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı Ercan Eler'e 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/4 maddesinde belirtilen usule göre tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1- H.M.K 139. Maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

2-Dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili ön inceleme ve sulhe teşvik işlemlerinin ön inceleme duruşmasında yerine getirilmesine,

3-Taraflara ön inceleme duruşma gün ve saati ile iş bu tensip tutanağının tebliğine,

4-Taraflara çıkarılacak davetiye üzerine HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; " Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun şerh düşülmesine, ihtarın ön inceleme duruşmasına daveti de içeren iş bu tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına,

Bu nedenle duruşmanın 23/09/2026 günü saat 09:50'ye bırakılmasına karar verilmiş olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02491623