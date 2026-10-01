SARUHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SARUHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/33

KARAR NO : 2026/145

Davacı Başak Yeşilağaç ile Davalı Onur Yeşilağaç arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda 30/04/2026 tarihinde ,1-İzmir İli, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi/Köyü, Cilt No:97, Hane No:1490, Birey Sıra No: 82'de nüfusa kayıtlı olan, Halil ve Feride den olma, Saruhanlı 07/03/1980 doğumlu, 43780694922 TC kimlik numaralı BAŞAK YEŞİLAĞAÇ ile aynı yerde Birey Sıra No :38'da nüfusa kayıtlı olan, Yılmaz ve Mualla dan olma, Melburn-Avusturalya 24/04/1978 doğumlu, 10121602182 TC kimlik numaralı ONUR YEŞİLAĞAÇ 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2-Alınması gereken 732,00-TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 615,40-TL harcın mahsubuyla bakiye 116,60-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir yazılmasına, 3-Davacı tarafça peşin yatırılan 615,40-TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4-Davacı tarafından yapılan 1.276,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 5- Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, 6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 7-Artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine, Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere karar verilmiş olup, Davalı Onur Yeşilağaç'a yapılan tebligatların bila ikmal döndüğünden ve yapılan araştırmalarda tebligata yarar başkaca açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün basın organları ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.29/09/2026

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