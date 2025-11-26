ŞARKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ŞARKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/261 Esas

DAVALILAR : ERDOĞAN TUĞRUL Ataköy 4. Kısım Mah. O-25 D:6Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporlarının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/04/2026 günü saat: 15:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporlarının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02344331