ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6-)

İstenilen belgeler:

(Bu Belgeler İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)

a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)

b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)

f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır

g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)