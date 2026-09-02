ŞARKIŞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ŞARKIŞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/228 Esas

KARAR NO : 2025/159

DAVALILAR: 1-KEMAL YILDIRIM - Kadir ve Mavuş oğlu 1982 Şarkışla Doğumlu

2-MEHRİCAN ÖZER - Kadir ve Mavuş kızı 1978 Şarkışla Doğumlu

Davacı AYŞE YAZICIOĞLU tarafından aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Tarafınıza ait yurtdışı adresine usulüne uygun tebligat çıkarıldığı, tebligatın adresten bulunmamanız nedeniyle iade edildiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın davalılar Mehmet Sakarya ve Gürsel Sakarya yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle Reddine,

2-Davanın Şarkışla ilçesi, Elmalı Köyü 127 ada 6 parsel sayılı taşınmaz yönünden Kabulü ile;

-Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Elmalı Köyü 127 ada 57 parsel sayılı taşınmaz lehine,

-Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Elmalı Köyü 127 ada 6 parsel sayılı taşınmaz aleyhine fen bilirkişisinin 27/12/2024 tarihli rapora ekli krokide A harfi ve Kırmızı renkle gösterilen toplam 59,42 m2'lik kısımdan Geçit Hakkı Tesisine karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/08/2026

#ilangovtr Basın no ILN02540183