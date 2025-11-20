Güncelleme Tarihi:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SARIYER SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
|T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sarıyer Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Sarıyer Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|UNVAN
|ADRES
|İCRA TAKİP NO
|BORÇ DÖNEMLERİ
|SİCİL
|TÜR
|TUTAR
|(TC:38845865928) LÜTFİYE KOÇYİĞİT
|ADRES KAYDI YOK
|2025/569
|2019/08 İLA 2020/11
|ek9
|51.844,97
|(TC:99046852452) ALİSON JANE FARQUHAR
|ADRES KAYDI YOK
|2025/570
|2016/11 İLA 2025/09
|ek9
|592.973,55
|(TC:99073508988) F.HENRİCUS MARİS EİJSİNK
|ADRES KAYDI YOK
|2025/572
|2015/07-2016/09
2017/03 İLA 2025/09
|ek9
|629.320
|(TC:99280513096) MANUEL MONTANA ESTEVE
|ADRES KAYDI YOK
|2025/573
|2019/01 İLA 2025/09
|ek9
|557.574
|(TC:99340533804) SYED JALAL SHAH
|ADRES KAYDI YOK
|2025/574
|2017/08 İLA 2025/09
|ek9
|566.769,06
|(TC:99469125072) ARASH REPAC
|ADRES KAYDI YOK
|2025/579
|2022/10 İLA 2025/09
|ek9
|345.086,94
|(TC:99532337180) SİN FOONG WONG
|ADRES KAYDI YOK
|2025/583
|2019/11
|ek9
|481.873,16
|(TC:99743151582) FREDERİC ROGER DESBROSSES
|ADRES KAYDI YOK
|2025/587
|2018/08 İLA 2020/09
|ek9
|170.695,72
|(TC:99943453264) ADRİAN LUPESCU
|ADRES KAYDI YOK
|2025/588
|2017/05 İLA 2025/09
|ek9
|576.090,16
|(TC:99987360078) CECİLE MARİE FRANCOİSE COUPRIE HENRY
|ADRES KAYDI YOK
|2025/590
|2020/03 İLA 2025/09
|ek9
|196.166,62
|(TC:42292223972) BURAK ÖZBAKIR
|ADRES KAYDI YOK
|2025/599
|2017/04 İLA 2019/01
|ek9
|69.978
|(TC:51478407006) REŞİDE KAYA YENTÜR
|ADRES KAYDI YOK
|2025/604
|2024/04 İLA 2025/06
|ek9
|154.521
|(TC:31780847288) SEVİM YALÇIN
|ADRES KAYDI YOK
|2025/620
|2020/03 İLA 2025/09
|ek9
|508.491
|(TC:20747186836) EMİNE ELİFGÖNENSAY
|ADRES KAYDI YOK
|2025/626
|2015/08 İLA 2025/09
|ek9
|319.668
|(TC:21710401208) ERKAN YILDIZ
|ADRES KAYDI YOK
|2025/627
|2016/08 İLA 2025/09
|ek9
|627.951
|(TC:99618780244) MAJD M M OWDA
|ADRES KAYDI YOK
|2025/3
|2022/12-2025/12
|GSS
|49.303,26
|(TC:99408405166) SARA AGHAYEVA
|ADRES KAYDI YOK
|2025/5
|2022/11-2025/11
|GSS
|49.006,24
|(TC:99525237800) BAHTIYAR DURDYYEV
|ADRES KAYDI YOK
|2025/14
|2023/09-2025/07
|GSS
|175.224,92
|VKN:8151128858 (TAG EĞİTİM KURUMLARI LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. NO: 55 SARIYER/İSTANBUL
|2025/011553
|2024/01 ila 2024/06
|1375064
|PRİM
|166.047,14
|VKN:8151128858 (TAG EĞİTİM KURUMLARI LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. NO: 55 SARIYER/İSTANBUL
|2024/017101
|2023/12
|1375064
|PRİM
|139.330,37
|VKN:6131620279 (MDNA GIDASANAYİ VE TİC A.Ş.)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKONGRE CADDESİ Dış kapı no:81 İç kapı no:B SARIYER/İSTANBUL
|2025/011202
|2024/01 İLA 2024/09
|1306205
|PRİM
|948.100,48
|VKN:6131620279 (MDNA GIDASANAYİ VE TİC A.Ş)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKONGRE CADDESİ Dış kapı no:81 İç kapı no:B SARIYER/İSTANBUL
|2025/011201
|2024/01 İLA 2024/09
|1306205
|İŞSİZLİK
|82.389,58
|VKN:6131620279 (MDNA GIDASANAYİ VE TİC A.Ş.)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKONGRE CADDESİ Dış kapı no:81 İç kapı no:B SARIYER/İSTANBUL
|2024/016412
|2022/08 İLA 2023/08
|1306205
|İŞSİZLİK
|82.931,35
|VKN:6131620279 (MDNA GIDASANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKONGRE CADDESİ Dış kapı no:81 İç kapı no:B SARIYER/İSTANBUL
|2024/016411
|2022/08 İLA 2023/08
|1306205
|PRİM
|900.375,34
|VKN:6220741220 (MOTIONB DİJİTAL MEDYA SERVİSLERİ LİMİTED ŞİRKETİ)
|EMİRGAN MAH HEKİM ATA CAD Dış kapı no:48 SARIYER İSTANBUL
|2025/010889
|2023/10 İLA 2024/06
|1228032
|PRİM
|135.184,88
|VKN:7330922062 (PROJECO İNTERNET VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİC A.Ş.)
|KUMKÖY (KİLYOS) MAHALLESİLEVREK SOKAK Dış kapı no:3 C İç kapı no:4 - SARIYER İSTANBUL
|2025/011236
|2021/06 ila 2024/06
|1310797
|PRİM
|120.430,17
|VKN:1870751431 (BRT EKŞİOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK GIDA VE İNŞAAT TİC LTD ŞTİ)
|BÜYÜKDERE MALTIZ DERESİ Dış kapı no:10 İç kapı no:4 - İSTANBUL SARIYER
|2025/010988
|2023/01 İLA 2024/06
|1260698
|PRİM
|100.915
|VKN:9811507597 (YİLDİZ KAFE RESTORAN VE KAHVE ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ)
|SARIYER MERKEZ MAH.ŞEHİT KAMİL YILMAZ CAD. Dış kapı no:14 A İç kapı no:1 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011504
|2024/06
|1363037
|PRİM
|183.034,50
|VKN:6430378736 (ONİKS REKLAM VE YAYINCILIK TİC LTD ŞTİ)
|TARABYAARABAYOLU CADDESİ TABYA SOKAK Dış kapı no:41 İç kapı no:5 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011246
|2020/12 İLA 2024/01
|1313599
|PRİM
|96.178,88
|VKN:3020534458 (DİZZY TURİZM VE TİCARET LTD ŞTİ)
|YENİKÖY MAH.KÖYBAŞI CAD.88A/1 SARIYER/İSTANBUL
|2025/010918
|2020/03 İLA 2024/08
|1241240
|PRİM
|504.739,22
|VKN:3020534458 (DİZZY TURİZM VE TİCARET LTD ŞTİ)
|YENİKÖY MAH.KÖYBAŞI CAD.88A/1 SARIYER/İSTANBUL
|2025/010917
|2020/03 İLA 2024/07
|1241240
|İŞSİZLİK
|39.246,07
|VKN:2731330555 (İCON STEELBİJUTERİ A.Ş.)
|USKUMRUKÖY MAH.LÜFER SK. Dış kapı no:2 SARIYER/İSTANBUL
|2025/011275
|2021/04 İLA 2024/04
|1318426
|PRİM
|109.277,54
|VKN:1650505147 (BEREKETLİSU GIDA VE SANAYİ TİC LTD ŞTİ)
|CUMHURİYET ŞALCIKIR CD Dış kapı no:132 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2025/011038
|2024/01 İLA 2024/03
|1271083
|PRİM
|270.403,06
|VKN:1650505147 (BEREKETLİSU GIDA VE SANAYİ TİC LTD ŞTİ)
|CUMHURİYET ŞALCIKIR CD Dış kapı no:132 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2024/016236
|2022/08 İLA 2023/12
|1271083
|PRİM
|858.268,76
|VKN:1650505147 (BEREKETLİSU GIDA VE SANAYİ TİC LTD ŞTİ)
|CUMHURİYET ŞALCIKIR CD Dış kapı no:132 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2024/016235
|2022/08 İLA 2023/12
|1271083
|İŞSİZLİK
|70.383,09
|VKN:7441156370 (SANTE GÜZELLİK MERKEZİ HİZ LTD ŞTİ)
|USKUMRUKÖY MAHLÜFER SK Dış kapı no:6 İç kapı no:1 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011572
|2024/02 İLA 2024/06
|1377303
|PRİM
|243.081,15
|VKN:1640770163 (BERA İÇECEK GIDA PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC LTD ŞTİ)
|BÜYÜKDERE MAHÇAYIRBAŞI CAD Dış kapı no:179 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2025/011610
|2024/03 İLA 2024/06
|1386801
|PRİM
|253.531,71
|VKN:4620797977 (HGT GRUP HİZMET ORGANİZASYON LTD ŞTİ)
|FERAHEVLER MH.ACAR SK. TARABYA RÜYA EVLER YÖNETİMİ Dış kapı no:38 İSTANBUL SARIYER
|2025/011291
|2021/04 İLA 2022/09
|1320198
|PRİM
|71.651,21
|VKN:3961022260 (GİZ GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.)
|ZEKERİYAKÖYTÜRKMEN Dış kapı no:10 İç kapı no:2-4 - İSTANBUL SARIYER
|2024/016637
|2022/07 İLA 2023/12
|1266042
|PRİM
|210.756,29
|VKN:3961022260 (GİZ GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.)
|ZEKERİYAKÖYTÜRKMEN Dış kapı no:10 İç kapı no:2-4 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011015
|2024/01 İLA 2024/06
|1266042
|PRİM
|233.939,27
|VKN:2741118947 (AKCAM YÖNETİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.)
|TALYA KONAKLARI MERKEZ MAHBAĞCILAR SOK Dış kapı no:28 İç kapı no: - İSTANBUL SARIYER
|2025/011114
|2020/07 İLA 2021/09
|1286518
|PRİM
|49.954,62
|VKN:7360002104 (SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ)
|ATEŞ ÇİÇEĞİ Dış kapı no:5 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2025/011164
|2023/07 İLA 2024/06
|1297857
|PRİM
|131.549,04
|VKN:6220421411 (M TESİS HİZMETLERİ A.Ş.)
|ZEKERİYA PARK EVLERİ-USKUMRUKÖY MAH.ŞULE SOK. Dış kapı no:3 İSTANBUL SARIYER
|2025/011168
|2020/01 İLA 2021/12
|1298747
|PRİM
|57.904,56
|VKN:9280971764 (YAKAR ÇATIKAPLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ)
|KAZIM KARABEKİR PAŞA MahallesiÇUVALCI SOKAK Dış kapı no:16 B SARIYER İSTANBU
|2025/011298
|2022/020 İLA 2024/06
|1323467
|PRİM
|94.324,64
|VKN:1271103266 (AZAYİZ TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ)
|CUMHURİYET MAHAKSU YOKUŞU SOK Dış kapı no:2 İç kapı no:1 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011410
|2022/09 İLA 2024/06
|1346781
|PRİM
|101.377,13
|VKN:7881041856 (SYZ CATERING TOPLU YEMEK RESTORAN GIDA OTOMOTİV TİC LTD ŞTİ)
|PINAR MahallesiÇAMLIBEL CADDE Dış kapı no:32 A SARIYER İSTANBUL
|2025/011375
|2023/07 İLA 2024/06
|1340598
|PRİM
|145.565,70
|VKN:6190975081 (META HİZMET DANIŞMANLIK LTD ŞTİ)
|ZEKERİYAKÖY MAHALLESİ4. CADDE Dış kapı no:5 ( VİŞNE 2 BÖLGESİ İç kapı no:4 - SARIYER İSTANBUL
|2025/011120
|2022/07 İLA 2024/06
|1287149
|PRİM
|129.241,67
|VKN:1780018178 (BİRLEŞİK BASIN DAĞITIM A.Ş.)
|FERAHEVLER ATEŞ ÇİÇEĞİ Dış kapı no:5 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2025/011161
|2023/07 İLA 2024/03
|1297853
|PRİM
|45.072,06
|VKN:1780018178 (BİRLEŞİK BASIN DAĞITIM A.Ş.)
|FERAHEVLER ATEŞ ÇİÇEĞİ Dış kapı no:5 İç kapı no:A - İSTANBUL SARIYER
|2025/011159
|2024/04 İLA 2024/09
|1297853
|PRİM
|53.006,71
|VKN:3000495744 (DİNÇMEN GRUP İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ LTD ŞTİ)
|TARABYA MAHALLESİŞALCIKIR CADDE Dış kapı no:10 ( ) İç kapı no:2 Mesken - Adres No: - SARIYER İSTANBUL
|2025/011101
|2023/07 İLA 2024/01
|1285973
|PRİM
|110.731
|VKN:9251158830 (VIVO BİYOTEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAH.KATAR CD.İTÜ ARI BUÇUK BİNASI Dış kapı no:2 İç kapı no:3 - İSTANBUL
|2025/024047
|2024/10 İLA 2024/12
|1368700
|İŞSİZLİK
|165.748,60
|VKN:9251158830 (VIVO BİYOTEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAH.KATAR CD.İTÜ ARI BUÇUK BİNASI Dış kapı no:2 İç kapı no:3 - İSTANBUL
|2025/024046
|2024/10 İLA 2024/12
|1368700
|PRİM
|1.840.839,57
|VKN:9251158830 (VIVO BİYOTEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAH.KATAR CD.İTÜ ARI BUÇUK BİNASI Dış kapı no:2 İç kapı no:3 - İSTANBUL
|2025/011530
|2024/04 İLA 2024/09
|1368700
|İŞSİZLİK
|335.451,81
|VKN:9251158830 (VIVO BİYOTEKNOLOJİ YAZILIM SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAH.KATAR CD.İTÜ ARI BUÇUK BİNASI Dış kapı no:2 İç kapı no:3 - İSTANBUL
|2025/011529
|2024/04 İLA 2024/09
|1368700
|PRİM
|1.088.464,46
|VKN:3851889008 (FEST AUTOTEKNOLOJİ LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKATAR CADDESİ İTÜ TASARIM VE PROTOTİP MERKEZİ BİNA Dış kapı no:2/41 İç kapı no:3 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011560
|2024/02 İLA 2024/06
|1376471
|İŞSİZLİK
|28.136,64
|VKN:3851889008 (FEST AUTOTEKNOLOJİ LTD ŞTİ)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKATAR CADDESİ İTÜ TASARIM VE PROTOTİP MERKEZİ BİNA Dış kapı no:2/41 İç kapı no:3 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011559
|2024/02 İLA 2024/06
|1376471
|PRİM
|538.767,91
|VKN:3852011753 (FEST AUTOTEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI FEST AUTO TECHNOLOGY EUROPE B.V)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKATAR CADDESİ İTÜ TASARIM VE PROTOTİP MERKEZİ BİNA Dış kapı no:2/41 İç kapı no:3 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011560
|2024/02 İLA 2024/06
|1376471
|İŞSİZLİK
|28.136,64
|VKN:3852011753 (FEST AUTOTEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI FEST AUTO TECHNOLOGY EUROPE B.V)
|REŞİTPAŞA MAHALLESİKATAR CADDESİ İTÜ TASARIM VE PROTOTİP MERKEZİ BİNA Dış kapı no:2/41 İç kapı no:3 - İSTANBUL SARIYER
|2025/011559
|2024/02 İLA 2024/06
|1376471
|PRİM
|538.767,91
|VKN:1681231936 (BHE GAYRİMENKUL İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ)
|ADRES KAYDI YOK
|2025/011360
|2024/01 İLA 2024/05
|1338003
|PRİM
|95.405,89
|VKN:9530748563 (YGT GROUPGAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI VE ARACILIK HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ)
|pınar mahallesi mazı sokak Dış kapı no:1 İSTANBUL SARIYER
|2025/011306
|2024/04 İLA 2024/06
|1324283
|PRİM
|158.476,16
|TC: 24457521864 MUSTAFA TANYERİ (AYYILDIZ TEKNOLOJİ VE MEDYA A.Ş.)
|CUMHURİYET MAHDÖNENCE SK STUDİO PLATES BLOK Dış kapı no:1 İç kapı no:4 - İSTANBUL SARIYER
|2025/033047
|2025/01-2025/06
|1362057
|PRİM
|321.206,97
|TC:20416264308 BURHAN ÇEÇEN (ANTEP LEZZETLERİ GIDA
SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ)
|ADRES KAYDI YOK
|2025/33926
|2024/10-2025/06
|1387675
|PRİM
|253.831,33
|TC:99332377812 FAİK ZÜLFİKAR (BEYNOO TEKNOLOJİ
İLETİŞİM MEDYA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
|ADRES KAYDI YOK
|2025/32670
|2024/07-2025/06
|1243694
|PRİM
|473.455,05
|TC:99332377812 FAİK ZÜLFİKAR (BEYNOO TEKNOLOJİ
İLETİŞİM MEDYA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
|ADRES KAYDI YOK
|2025/32671
|2024/07-2025/06
|1243694
|İŞSİZLİK
|40.920,92
|TC:30031353592 GÖKHAN ÇAKIR (PROSEDÜR GÜVENLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
|ADRES KAYDI YOK
|2025/32853
|2025/03-2025/6
|1309112
|PRİM
|558.361,60
|TC:30031353592 GÖKHAN ÇAKIR (PROSEDÜR GÜVENLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
|ADRES KAYDI YOK
|2025/32852
|2025/03-2025/6
|1309112
|İŞSİZLİK
|38.633,03
|TC: 24457521864 MUSTAFA TANYERİ (AYYILDIZ TEKNOLOJİ VE MEDYA A.Ş.)
|CUMHURİYET MAHDÖNENCE SK STUDİO PLATES BLOK Dış kapı no:1 İç kapı no:4 - İSTANBUL SARIYER
|2025/033044
|2025/01-2025/06
|1362057
|İŞSİZLİK
|27.730,08
|(VKN:3830437668) EY GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|BÜYÜKDERE ÇAYIRBAŞI Dış kapı no:189 İç kapı no:A1 - İSTANBUL SARIYER
|2025/11021
|2022/08 İLA 2024/05
|1266796
|PRİM
|111.798,37
