SARIOĞLAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SARIOĞLAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

12.01.2026

Sayı : E.32286021-2022/18-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan sanık Mustafa ÖZDEMİR hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda; Tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunamayan; Sanık, Ahmet ve Keziban oğlu, Bünyan 02/05/1972 D'lu, Mustafa ÖZDEMİR'e mahkeme kararının tebliğ edilemediğinden bahisle söz konusu kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 26/02/2025 tarih 2022/18 Esas ve 2025/41 Karar sayılı ilamında; sanık Mustafa ÖZDEMİR hakkında katılan Aydın AYDIN'a yönelik işlediği taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçu nedeniyle neticeten 11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5237 sayılı TCK'nın 53/6 maddesi uyarınca 11 ay süre ile sürücü belgesinin geri alınmasına, yargılama gideri olan (143,6 TL)’nin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verilmiştir. Tarafların yokluğunda verilen mahkeme kararının ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesine "Temyiz" kanun yoluna başvurabileceğini, aksi takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02389857