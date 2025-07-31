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SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 00:00

İLAN
T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/515 Esas

DAVALILAR : 1 ZAHİDE AFACAN-10571 Bayvıew Ave L4C 0M8 Rıchmond Hıll/Kanada

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Belirlenecek olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/07/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02270951

 