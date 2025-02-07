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SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 00:00

İLAN
T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/519 Esas

DAVALILAR : 1- HACI YILDIRIM- Hlm La Sarsonne 19200/Ussel/Fransa

Davacı BOTAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 27/03/2025 günü saat: 11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi Raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02168940